Esta terça-feira, dia 3 de maio, às 23h25, o canal AMC Crime estreia "Madeleine McCann: Caça ao Suspeito Principal". A minissérie conta com três episódios.

Segundo o canal, "Madeleine McCann: Caça ao Suspeito Principal" conta com o testemunho de vários portugueses, entre os quais advogados, jornalistas e familiares das vítimas, e "promete revelar provas sobre o desaparecimento de Madeleine há 15 anos na Praia da Luz, no Algarve".

A nova minissérie documental foi coordenada por Mark Williams-Thomas, antigo polícia britânico. "Ao longo de três episódios de 60 minutos, as revelações de 'Madeleine McCann: Caça ao Suspeito Principal' aproximam os espectadores da verdade como nunca. Num trabalho de investigação exclusivo mundial, o antigo detetive Mark Williams-Thomas investiga a fundo a história de vida do pedófilo alemão Christian B. desde que se tornou no principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann", adianta o canal.

A minissérie conta com a participação do ex-advogado português Serafim Vieira, que trabalhou para o principal suspeito no caso Madeleine McCann, os jornalistas João Godinho e Sandra Felgueiras, Patrícia de Sousa Cipriano, da Associação portuguesa de Crianças Desaparecidas, e familiares de vítimas de Christian Brueckner.

Episódio 1 - O Caso Contra Christian B (3 de maio, às 23h30)

Mark revisita a cena do crime e examina as provas dos procuradores alemães que acreditam que Christian B. é o responsável. Uma testemunha revela que teme ter estado na autocaravana de Christian com Madeleine lá dentro. Mark segue o rasto de vídeos que alegadamente mostram os abusos sexuais de Christian B.

Episódio 2 - Testando as Provas (10 de maio, às 23h30)

Mark visita a fábrica de caixas de Christian B. onde foram encontrados 8000 ficheiros de abusos de crianças e tem uma conversa exclusiva com o pai de Inga Gehricke, uma menina de cinco anos que foi raptada, mas depois Mark desvenda fragilidades preocupantes na prova telefónica que associa Christian B. ao desaparecimento de Madeleine e na credibilidade de uma testemunha-chave alemã.

Episódio 3 - Testando o Álibi (17 de maio, às 23h30h)

Christian B. dá a Mark um possível álibi quando revela que teve um caso de verão com uma rapariga alemã de 18 anos na semana do desaparecimento de Madeleine. Mark testa esta declaração ao identificar a rapariga e falando com o seu companheiro atual. Ele continua a testar as provas das autoridades alemãs e chega à conclusão da sua série.