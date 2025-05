"O Suspeito", série britânica baseada no romance do escritor de ficção policial Michael Robotham, estreia-se no dia 29 de maio na RTP2. A temporada conta com cinco episódios.

A série acompanha Joseph Joe O'Loughlin, um conceituado psicólogo clinico que parece ter uma vida perfeita: uma esposa dedicada, uma filha amorosa, uma carreira de sucesso como psicólogo clínico, um perfil mediático e um acordo de publicação com uma editora. "No entanto, esta estabilidade é abalada quando é chamado pela policia para colaborar numa investigação perturbadora: o corpo de uma mulher é encontrado com múltiplas facadas", adianta o canal.

O que começa como uma colaboração profissional rapidamente se transforma numa pesadelo pessoal. "O corpo brutalizado que vê na morgue é de alguém que conhece. À medida que os acontecimentos se desenrolam e coincidências que levantam suspeitas se acumulam, Joe vê-se envolvido numa teia de equívocos, tornando-se no principal suspeito do crime. Desesperado por provar a sua inocência, vai arriscar tudo para descobrir a verdade e mergulhar nos recantos mais obscuros da mente humana", resume a RTP2 em comunicado.

"O Suspeito" é protagonizada por Aidan Turner, Shaun Parkes, Anjli Mohindra, Sian Clifford, Camilla Beeput e Adam James.