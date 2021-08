"Love, Victor" foi renovada para a sua terceira temporada, confirmou o site TVLine. Para já, o serviço de streaming norte-americano Hulu ainda não confirmou a data de estreia dos novos episódios.

Em Portugal, a série ode ser vista no Disney+. O serviço de streaming estreia semanalmente novos episódios - a segunda temporada encontra-se no sétimo episódio, num total de 10.

A segunda época do spin-off do filme "Com Amor, Simon" (2018) acompanha a saída do armário de Victor (Michael Cimino), aluno da Secundária Creekwood High. "No entanto, estar fora da sua zona de conforto traz novos desafios, pois Victor enfrenta a família, que está em processo de aceitação da sua revelação, a ex-namorada Mia (Rachel Naomi Hilson), de coração partido, e as dificuldades em ser uma estrela do desporto e abertamente gay - tudo isto enquanto passa pela emoção de estar num novo relacionamento com Benji (George Sear)", adianta o Disney+.