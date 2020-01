"Independentemente de sotaques, dicções ou tons de voz, todos podiam vir a ser os novos locutores dos trailers que promoviam as séries dos canais FOX, FOX Life, FOX Movies, FOX Crime e FOX Comedy", explica o canal.

Em comunicado, a FOX avança que participaram mais de 25 mil pessoas, através de cerca de 60 mil áudios enviados através de WhatsApp, "tornando esta campanha a maior de sempre do grupo, no nosso país, com uma taxa de recordação espontânea comprovada de 28%".

Andreia Pinto, Filipa Mota, Carina Jorge vão dar voz aos canais FOX Movies, 24 Kitchen e National Geographic, respetivamente, a partir desta semana, e anunciar todas as estreias destes canais.

"Este projeto sempre foi mais do que uma campanha, e o nosso propósito foi sempre o de quebrar barreiras. Desde vozes mais agudas ou graves, até aos sotaques mais carregados do Norte ao Sul do país, sem esquecer as ilhas, esta iniciativa veio demostrar que a televisão pode, de uma forma bastante interativa, ser um meio de inclusão e de celebração das diferenças que tanto nos caraterizam e nos tornam únicos", revela Catarina Barradas, Diretora de Marketing da FOX Networks Group Portugal.

Hellington Vieira, Diretor Criativo da FOX Networks Group Portugal, acrescenta que "o sucesso desta campanha reforçou a certeza que tínhamos inicialmente, é necessária mais diversificação nas vozes em televisão".

Filipa Mota, enfermeira no Bloco Operatório do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, foi uma das escolhidas para ser voz do 24Kitchen. "A primeira gravação que enviei foi para a quarta temporada do ‘This Is Us’, a minha série favorita, mas fiquei com uma sensação estranha. No WhatsApp, a FOX enviou-me uma mensagem automática que dizia 'se achas que podes fazer ainda melhor, tenta novamente'. A mensagem fez eco na minha cabeça: carreguei num número aleatório, que correspondia a uma série, e acertei no ‘Marlon’, do FOX Comedy. Gravei à primeira e senti que era aquilo. E era. Quando o telefone tocou fiquei muito, muito feliz", contou ao SAPO Mag.

"Acho que o meu maior desafio é o de estar à altura de tudo isto. Ainda nem acredito que fui selecionada. Ser locutora é um dos meus maiores sonhos, e por isso vou aproveitar esta oportunidade da melhor forma", confessou.