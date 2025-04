Este ano, o 24Kitchen celebra os 10 anos do programa "Os Segredos da Tia Cátia" com uma nova temporada. Os episódios estreiam-se a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de abril, às 21h00.

Na estreia, a Tia Cátia vai reinterpretar as três receitas que preparou no seu primeiro programa. "Com queijo da Serra da Estrela, chouriço e mel, traz-nos uns crepes enrolados, regados com bechamel e devidamente gratinados no forno. Há também ervilhas estufadas com alface ripada e bacon, a que vai acrescentar ovinhos de codorniz. E, para sobremesa, não podia faltar a maçã com açúcar e gengibre, que irá acompanhar o crumble de amêndoa e gelado de baunilha", adianta o canal em comunicado, acrescentando que "a Tia Cátia promete trazer muitas receitas que vão deixar os portugueses de água na boca".

Antes da estreia da nova temporada, até 27 de abril, o 24Kitchen vai recordar alguns dos melhores momentos do programa, das primeiras temporadas até às mais recentes, com emissão diária até domingo.

"10 anos e milhares de receitas depois… e a aventura continua! Quem diria que já se passou uma década desde o primeiro episódio… e que viagem maravilhosa que tem sido! 'Os Segredos da Tia Cátia' cresceram e reinventaram-se, temporada após temporada, mas a essência mantém-se: fazer da cozinha um lugar feliz. Mas o que está para vir é a cereja no topo do bolo. Uma nova temporada cheia de receitas novas, e, claro, muito amor. Sempre à nossa maneira", celebra Cátia Goarmon.