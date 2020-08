Com o regresso de Cristina Ferreira à TVI, o canal está a trabalhar em novos programas e as mudanças na programação devem começar a partir de setembro. Apesar de ainda não terem sido anunciadas as novidades, nas últimas semanas, têm surgido vários rumores sobre as novas apostas da estação de Queluz de Baixo.

Segundo a TV 7 Dias, as tardes da TVI podem vir a sofrer mudanças. A revista avança que Cristina Ferreira, a nova diretora de entretenimento e ficção, quer apostar num novo formato para ocupar o lugar de "A Tarde É Sua", conduzido por Fátima Lopes.

"A Cristina quer um programa estilo Oprah, mas que não custe tanto dinheiro (...) Ela pediu para lhe trazerem ideias e propostas. Quer que eles vejam outros formatos internacionais para ver se é possível fazer algumas adaptações", contou uma fonte do canal à revista.

A mesma fonte explica que o novo formato "pode ou não ter a Fátima como apresentadora". "Isso ainda não está definido. A única coisa que está certa, para já, é o fim do formato 'A Tarde é Sua'. O que vier terá outro nome, outro cenário e outro ritmo", revelou à publicação.