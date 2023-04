O fracasso do filme de 2017 com Dwayne Johnson e Zac Efron atrasou, mas não cancelou os planos para o regresso de "Marés Vivas" ao pequeno ecrã.

Quem o garante é o Deadline, que avançou que a Fremantle tem estado a desenvolver uma nova versão da icónica série dos anos 1990 e já teve as primeiras conversações com canais e plataformas de streaming.

Numa fase muito inicial, nenhum criativo ainda está ligado ao projeto ou seja, repete-se uma tendência de Hollywood: o que existe é a intenção da produtora de rentabilizar uma "antiga" propriedade intelectual que continua a ser reconhecida e popular em todo o mundo.

A série cujo elenco incluiu David Hasselhoff, Pamela Anderson, Carmen Electra, Erika Eleniak e Yasmine Bleeth estreou-se em 1989, sobreviveu ao cancelamento na primeira temporada, e esteve no ar durante 10 anos, contando com 11 temporadas (as últimas duas, com mudança de cenário, conhecidas por "Baywatch: Hawaii").

Criada por Michael Berk, Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann, "Marés Vivas" foi um sucesso de audiências em todo o mundo, tornando-se numa das séries mais vistas de sempre da história da televisão.

No seu auge, era inultrapassável: segundo reconhece o Livro de Recordes do Guinness, é a série de TV mais vista de todos os tempos, com mais de 1,1 mil milhões de espectadores por semana em 142 países em 1996.

Em 2018, um responsável de Fremantle já falava na intenção de fazer uma nova versão para o pequeno ecrã, mas reconhecia que os planos para avançar de imediato ficaram em pausa por causa da reação morna ao filme.

Pamela Anderson, que continua a ser a estrela feminina mais popular e associada à série, fez uma aparição simbólica como a icónica C.J Parker, mas admitiu que "não gostou" da versão cinematográfica e que o orçamento foi demasiado caro para o resultado porque na série era tudo uma questão de criatividade.

"Deixemos a má televisão na má televisão. É isso que é encantador sobre 'Marés Vivas'. Tentar fazer estes filmes fora da televisão é estar apenas a estragar. 65 milhões dava um bom filme. Fizemos a nossa série tipo por 500 mil dólares [por episódio], tinha as mesmas explosões, as mesmas cenas aquáticas", explicou no programa "What Happens Live With Andy Cohen" em 2020.

Em 2017, David Hasselhoff também reconheceu que o filme não conseguiu captar o espírito da série, mas elogiou a tentativa de fazer algo novo.

"'Baywatch', eles usaram o título, usaram a praia, mas o resto era mais como 'Um Avô Muito à Frente'", revelou o incontornável Mitch Buchannon da série, referindo-se à comédia com humor adulto de 2016 que juntava Zac Efron com Robert De Niro.

"Era tipo uma comédia com classificação adulta na praia. E sabem que mais? Existe um público gigantesco para isso. O The Rock [Dwayne Johnson] é provavelmente o tipo mais simpático que alguma vez conheci, tirando eu, e Zac Efron e o elenco foram tão bons e acolheram-me de braços abertos, portanto não tenho nada a não ser coisas positivas para dizer sobre o filme", elogiou.

"Era como [a série] 'Baywatch'? Nem de perto. Eles queriam fazer algo como isso? Não, eles queriam fazer algo diferente e está a correr bastante bem à volta do mundo", dizia na altura.