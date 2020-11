Manu Gavassi, artista brasileira conhecida por temas como "áudio de desculpas" e "Deve ser horrível dormir sem mim" e por ter participado no reality show "Big Brother Brasil", vai protagonizar uma nova série da Netflix, revelou o serviço de streaming nas redes socais.

A produção "Condom Ladies" foi anunciada pela cantora através de um vídeo publicado no Twitter da Netflix Brasil. Para já, o serviço de streaming não avançou com mais detalhes sobre a série. Segundo o site Omelete, vários rumores apontam que "Condom Ladies" vai contar ainda com a participação de Bruna Marquezine.

Veja o vídeo: