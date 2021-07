Apesar dos momentos difíceis com o pai, a relação de Patrick com Omar (Omar Ayuso) e Ander (Aron Piper) é um dos pontos centrais da história da quarta temporada de "Elite". Para Manu Ríos, ator que se deu a conhecer através do Youtube e que já soma mais 8,8 milhões de seguidores no Instagram, é uma felicidade partilhar a história com o casal.

"Omar e o Ander são um casal que eu, como seguidor da série, gosto muito. É bom fazer parte disto também", sublinhou o ator em conversa com o SAPO Mag durante a conferência de apresentação da nova temporada.

"O Patrick não entra com a intenção de destruir a relação que o Omar e o Ander têm. A personalidade de Patrick é muito forte e o que mete na cabeça - neste caso, no início, é o Ander - leva em frente. Ele mesmo descreve-se assim: 'o que quer, consegue'", explicou.

"De repente, se descobre que há uma relação e que tem de se meter no meio, então, entra mas não com a intenção de criar problemas. Simplesmente tem esse desejo", adianta Manu Ríos.