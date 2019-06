Na última semana surgiram vários rumores sobre uma possível saída de Manuel Luís Goucha do programa "Você na TV". Na emissão desta terça-feira, dia 25 de junho, o apresentador do talk show da TVI desmentiu as notícias da imprensa cor de rosa.

"Ah é verdade eu ainda cá estou (...) Não liguem às notícias, são falsas", começou por frisar Manuel Luís Goucha.

No programa, o apresentador frisou ainda que poderá sair de "Você na TV" em 2022. "Saíram notícias a dizer que eu ia sair do ‘Você na TV’, não não vou sair, talvez daqui a três anos e meio, é a notícia de fim-de-semana. Não, ainda cá estou e estarei e estarei e estarei. Fake news", garantiu.