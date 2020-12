Manuel Luís Goucha recebeu esta quinta-feira, dia 17 de dezembro, Joaquim Monchique no programa "Você na TV". No final da conversa, o ator revelou que a sua mãe sofreu um problema de saúde na quarta-feira.

"Neste momento, estou com um problema gravíssimo: tenho a minha mãe mal no hospital e eu vim ao teu programa porque eu sei o que custa não ter um convidado e não ter este espaço preenchido. Ela gosta tanto de ti, ela queria que eu viesse cá (...) Estamos a ver [se está bem]", revelou Joaquim Monchique no final da conversa com o apresentador da TVI.

Depois de uma reportagem, Manuel Luís Goucha agradeceu ao ator. "Não posso deixar de referir aquilo que se passou há um ou dois minutos. Não sabia de todo que a mãe do Joaquim Monchique havia tido um problema de saúde ontem. Acho de uma grande generosidade - é desta fibra que são feitas as pessoas do espetáculo. A tal frase 'the show must go on', é isto. Viram como ele ficou frágil? É da mãe que está a falar", frisou o apresentador emocionado.

"Viram como teve a generosidade e o profissionalismo de querer não falhar a um programa de ontem para hoje. É também por isto que temos de apoiar (...) os nossos artistas", rematou.