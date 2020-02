Na emissão desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, do "Você na TV", Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes receberam e conversaram com João Almeida, jovem de 29 anos com paralisia cerebral.

"No 'Você na TV', o apresentador não ficou indiferente à história de João Almeida, que vive sem possibilidades de comprar uma cadeira de rodas que não o faça sofrer dores corporais diariamente", frisa a produção do talk show da TVI, acrescentando que a oferta "muda a vida de João".

Durante a conversa, Manuel Luís Goucha surpreendeu o convidado e a sua mãe. "Há uma frase com a qual nós terminámos a conversa, lá em tua casa, e que é uma frase que me tocou particularmente: 'a dor continua e a cadeira não vem'", contou o apresentador. "Precisas de uma cadeira elétrica adaptada às tuas necessidades. Há um orçamento de uma empresa chamada Rehactivar (...) Tu entregaste o orçamento à Segurança Social e há dois anos que esperas por essa cadeira", acrescentou.

"Entrei em contacto com a empresa, com o Ricardo, e estabelecemos uma parceria. O valor do orçamento é de 11 mil e 500 euros e ele disse-me 'eu abdico da nossa margem de lucro'. E a cadeira passou, com o IVA, para oito mil euros. Claro que oito mil euros é impossível para vocês e aí entro eu: dentro de três semanas tens a tua cadeira elétrica", revelou Manuel Luís Goucha.

"Está resolvido. É para isso que eu cá estou", rematou o apresentador da TVI.

Veja aqui o momento.