A guerra de audiências intensificou-se com a ida de Cristina Ferreira para a SIC. O programa da apresentadora nas manhãs do canal tem liderado diariamente, batendo "Você na TV", na TVI.

Na emissão desta quarta-feira, dia 18 de junho, Manuel Luís Goucha voltou a frisar que não quer competir. "Quando penso, é para me tornar uma pessoa melhor. Às vezes também me desvio, nestas lutas em que andámos. E tu [Maria Cerqueira Gomes] estás metida nesta luta agora mais do nunca", começou por frisar o apresentar do talk show da TVI.

"Eu não quero competir com ninguém, eu quero é ser feliz. Mais nada", acrescentou Manuel Luís Goucha durante a emissão do "Você na TV".

Veja aqui o momento.