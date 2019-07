A antiga apresentadora da RTP Isabel Wolmar morreu no passado sábado, dia 21 de julho, aos 86 anos, revelou o seu amigo Júlio Isidro. A apresentadora entrou para a televisão pública em 1961 como locutora e apresentadora.

Nas redes sociais, Manuel Luís Goucha recordou a colega. "Querida Isabel, é assim que me lembro de ti nas minhas mais longes memórias. Saudavas-nos de sorriso rasgado e num português imaculado no início de cada emissão, quando a tarde caía, e pela meia-noite, antes do Hino, voltavas para te despedires com um doce 'até amanhã, se Deus quiser', no teu caso por crença e não porque a beatice do regime assim o exigisse", começou por lembrar o apresentador da TVI.

"Sem saberes semeavas, em mim, rapazelho, a vontade em querer fazer o mesmo. Falámos disto vezes sem conta, já eu era no ofício, como falámos do Teatro que amamos, das coisas da Vida ... e da Morte que nunca te assustou. Bem que Ela já te havia cirandado e mais do que uma vez, contavas tu acerca das tuas experiências em ocasiões em que eras dada como perdida, falavas então de um lugar de tranquilidade onde te sentias em paz e sem dor. Acordei hoje sabendo que desta não regressas e por muito que me sinta triste gostaria de acreditar que aí do Alto de que falavas te estejas a rir dos nossos disparates, das novas oficiantes que comem sílabas ao português ('tefone pa cá!') e se acham as maiores, da vaidade quando se sobrepõe à vontade de fazer bem", escreveu Manuel Luís Goucha.

Leia o post: