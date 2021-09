Zé Lopes, comentador e apresentador da TVI, vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha no programa "Conta-me". A entrevista poderá ser vista no próximo sábado, dia 2 de outubro, na estação de Queluz de Baixo.

No teaser do programa, Zé Lopes frisa que sempre foi respeitado por Manuel Luís Goucha. "O Manuel nunca me faltou ao respeito, de forma alguma", sublinhou o jovem.

"Nunca te faltei ao respeito mas disse: 'Eu não te quero em reportagem num programa apresentado por mim'. Queres coisa pior?", respondeu o apresentador da TVI.

Veja o vídeo: