Depois de várias semanas sem folgas, João Baião vai estar de férias e fora do pequeno ecrã durante os próximos dias. Com a pausa do apresentador, o programa "Casa Feliz" está nas mãos de Diana Chaves, que na segunda-feira, dia 24 de agosto, conseguiu bater "Você na TV".

Já esta terça-feira, dia 25 de agosto, Manuel Luís Goucha conseguiu ficar à frente do programa das manhãs da SIC. O talk show do apresentador da TVI foi acompanhado, em média, por 400 mil espectadores, enquanto "Casa Feliz" foi visto por cerca de 347 mil.

Nas redes sociais, Nuno Santos, diretor geral da TVI, elogiou o apresentador. "A televisão é feita por corredores de fundo. Na TVI temos vários, mas nenhum tão resistente como o Manuel Luis Goucha. Esta manhã, como em muitas vezes, começámos o dia juntos. Conversa cúmplice, olhos no futuro e uma grande tranquilidade sobre os dias que correm. Ontem o Manel ganhou. Hoje é outro dia. E amanhã outro ainda. Aqui estamos", escreveu na sua conta no Facebook.