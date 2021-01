Na final de "The Voice Portugal", que foi para o ar no passado domingo, dia 3 de janeiro, na RTP1, Marco Paulo juntou-se ao finalista Tiago Silva para um dueto. O concorrente e o cantor português interpretaram o tema "Maravilhoso Coração Maravilhoso".

Nas redes sociais, a atuação foi elogiada e aplaudida pelos espectadores. No Youtube, o vídeo do dueto de Marco Paulo e Tiago Silva soma mais de 26 mil visualizações.

Veja aqui o vídeo.

Tiago Silva foi um dos protagonistas da última edição do "The Voice Portugal". O cantor popular de profissão, com 20 anos de carreira, escolheu a equipa de António Zambujo e ronda após ronda foi conquistando a confiança do mentor e os votos do público. Na final, o músico conquistou o segundo lugar.