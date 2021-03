"Não existe qualquer interesse, nem no presente, nem no futuro, da parte da TVI na sua contratação e eventual colaboração com o canal, evitando assim a continuidade de notícias meramente especulativas, lesivas e falsas", frisou o canal de Queluz de Baixo em comunicado, sublinhando que "foi o cantor que por sua iniciativa abordou a TVI no sentido de se disponibilizar para uma eventual colaboração com o canal".

Já esta segunda-feira, dia 29 de março, o artista esteve no programa de Júlia Pinheiro para comentar a polémica. "Não fiz mal a ninguém. Matei alguém? Roubei alguém? Pronto. O que é que ganho se estiver aqui a chorar? Nem as pessoas lá em casa iriam gostar. Só venho aqui, ao programa da Júlia, à SIC, porque algumas coisas foram faladas e eu não gostei. Como qualquer ser humano, não gosto de ser mal tratado", frisou o músico. "Não admito que, por motivos de audiências, me metam numa situação que não gosto. Sou cantor, a minha presença na televisão é para cantar (...) Não sou apresentador de programas", acrescentou.

"Fui metido numa teia da qual não tive culpa nenhuma. Há dois canais e há uma pessoa que é disputada e, por acaso, sou eu... podia ser outro qualquer. Toda a gente sabe que sou cantor, não sou apresentador de programas, mas já o fiz durante dois anos e ninguém se queixou. É muito estranho dar-se um comunicado quando se fala com a pessoa, quando se é amigo da pessoa, como eu era. Já tinha almoçado e jantado com uma pessoa - não vou falar em nomes - e era amigo pessoal (...) Recebi um telefonema de alguém a dizer que eu não tinha de estar na SIC (...) A perguntar se tinha contrato com a SIC ou não, que quando viesse a Lisboa ia entrar em contacto com a direção de programas desse dito canal [TVI]", contou.

Na entrevista, o músico falou sobre as conversas com a TVI. "Que eu andei a aproveitar-me para subir a minha cotação? Eu não faço parte da bolsa. Tive conversações com as pessoas. Falei com a SIC, sempre demostrou interesse. Falei com as pessoas do outro canal e pediram-me para ter um almoço com algumas pessoas da administração do canal. E ninguém vai almoçar a uma casa se não for convidado, eu não vou", explicou Marco Paulo no programa "Júlia".

A Júlia Pinheiro, o músico explicou que combinou "coisas" com a estação de Queluz de Baixo. "Tinha de receber uma proposta até à sexta-feira passada, mas essa proposta nunca aconteceu, não me apresentaram a proposta", revelou. "Nunca falei em dinheiro com ninguém", garantiu.

"O comunicado dizia que me tinha oferecido (...) O comunicado deixou-me muito triste", rematou.