A emissão deste fim de semana de "Alô Marco Paulo" registou 13,5% de share, sendo acompanhado por uma média de 394 mil espectadores.

Na sua conta no Instagram, o cantor fez uma promessa aos espectadores. "A pouco e pouco vou tentar fazer o melhor que posso e que sei porque vocês merecem. Nos próximos programas, vão ver que há uma grande evolução da minha parte", frisou o cantor, explicando que pretende mais "envolvimento com a Ana Marques e com os convidados".

"Tenho muitas saudades dos palcos. (...) Mas surgiu agora um convite", revelou ainda Marco Paulo no vídeo, anunciado um concerto no Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia.