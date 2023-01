Margarida Corceiro é a grande novidade da nova edição de "Cabelo Pantene", concurso da TVI. A jovem atriz vai conduzir as emissões do programa durante quatro semanas, confirmou o canal em comunicado enviado ao SAPO Mag.

"Atriz, modelo e uma das maiores influencers do nosso país, será a nova cara e a primeira grande alteração do programa. Com cerca de 1,4 milhões de seguidores na plataforma Instagram, Margarida Corceiro estreia-se no mundo da apresentação de programas de entretenimento", lembra a TVI.

Em comunicado, o canal frisa que o objetivo do concurso é "encontrar o cabelo com mais personalidade e força de Portugal entre um abrangente grupo de candidatos".