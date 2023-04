Na reta final da emissão desta segunda-feira, dia 3 de abril, de "Dois às 10", da TVI, Cláudio Ramos, que se encontra de férias, surpreendeu Maria Botelho Moniz.

No programa, o apresentador mandou entregar um ramo de flores à colega e amiga. "Para a minha Maria, a apresentadora que encaixa nas minhas medidas e que preenche o espaço no coração de quem nos vê", escreveu Cláudio Ramos no cartão.

"Estava eu aqui a tentar não falar sobre... Agradeço ao Cláudio e a todas as pessoas que me têm feito chegar mensagens bonitas no dia de hoje", agradeceu a apresentadora, em lágrimas.

Esta terça-feira, Maria Botelho Moniz vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI.

Veja o vídeo: