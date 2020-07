A emissão desta segunda-feira, dia 27 de julho, do "Extra" do "Big Brother", da TVI, ficou marcada pelas reações à notícia da morte do pai da concorrente Ana Catharina. No arranque do programa, Maria Botelho Moniz não escondeu as emoções.

"Eu costumo abrir o 'Extra' com outra animação e outra energia… Peço desculpa se hoje vou começar um bocadinho mais calma (...) Queria estar um bocadinho mais animada, meus queridos, mas vocês sabem que isto me toca de alguma maneira", começou por confessar a apresentadora - veja aqui o vídeo.

"Nós todos sabemos, em teoria, que a vida pode mudar num segundo... mas ninguém está à espera e ninguém está à espera de assistir a isto", frisou, emocionada, Maria Botelho Moniz durante o programa da TVI.