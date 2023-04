"Não sou de alimentar polémicas, nunca fui. Sou de ficar no meu cantinho e deixar a tempestade passar, porque muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Era esse o meu plano, deixar passar, sorrir e acenar. Mas não posso ficar indiferente à onda de amor, solidariedade e empatia que tenho recebido nos últimos dois dias", começou por escrever a apresentadora da TVI nas redes sociais.

No texto, Maria Botelho Moniz sublinhou ainda que apenas irá conversar sobre o tema com Manuel Luís Goucha. "Por muito que queira estar sossegada no meu canto e seguir com a minha vida, não me posso esquecer que a minha voz pode ser a voz de muitos. Falarei uma única vez sobre este assunto. Depois sim, sigo, sorrio, aceno, e volto para o meu cantinho", adiantou.

No seu espaço de opinião no Correio da Manhã, o antigo jornalista Alexandre Pais criticou a imagem de Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira.

No texto, o cronista começa por abordar Maria Botelho Moniz, apresentadora do programa "Dois às 10", dizendo que é "robusta, com tendência para aumentar de peso". O antigo jornalista diz ainda que Cristina Ferreira mostra "braços tomados pela flacidez" nas galas do reality show "O Triângulo".

"Mulher simpática, mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características, Maria devia concentrar nesse problema, de resolução difícil, o que ele exige: disciplina e capacidade de sacrifício, muito sacrifício", escreveu Alexandre Pais.