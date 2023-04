"Dói. Eu não o conheço, sei do seu trabalho, mas não o conheço. O que eu não entendo é o porquê, parece ser gratuita, sem objetivo", começou por confessar Maria Botelho Moniz em conversa com Manuel Luís Goucha na tarde desta terça-feira, dia 4 de abril.

"Senti-me humilhada", admitiu, explicando que, na primeira vez que leu o texto, "encolheu os ombros e seguiu o dia". "À décima vez que eu li, doeu. Coisas destas, leio todos os dias há muitos anos. Faço televisão, faz este ano, 18 anos. Há 18 anos que leio coisas destas", frisou, emocionada. "Foi sempre posta em causa a minha imagem", acrescentou.

"Já estou a ficar habituada e isso não é certo. Não é certo que dia sim, dia não falem da minha imagem", sublinhou. "É tão injusto e é pura maldade. Qual o objetivo? É fragilizar-me?", questionou.

Na conversa, a apresentadora da TVI confessou que recebe diariamente críticas à forma como se veste: "Eu não visto um 36, não visto um 36 e, neste momento, um 38 não me serve. Preciso de seis looks por semana (...) Não há loja, não há marca, que tenha tanta saída (...) É muito mais difícil encontrar roupa que me fique impecável".

No seu espaço de opinião no Correio da Manhã, o antigo jornalista Alexandre Pais criticou a imagem de Maria Botelho Moniz e Cristina Ferreira.

No texto, o cronista começa por abordar Maria Botelho Moniz, apresentadora do programa "Dois às 10", dizendo que é "robusta, com tendência para aumentar de peso". O antigo jornalista diz ainda que Cristina Ferreira mostra "braços tomados pela flacidez" nas galas do reality show "O Triângulo".

"Mulher simpática, mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características, Maria devia concentrar nesse problema, de resolução difícil, o que ele exige: disciplina e capacidade de sacrifício, muito sacrifício", escreveu Alexandre Pais.