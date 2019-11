A 6 de novembro de 2018, há um ano, a TVI anunciou que Maria Cerqueira Gomes iria fazer dupla com Manuel Luís Goucha no programa "Você na TV". Meses depois, em janeiro de 2019, a apresentadora do Porto estreou-se no talk show ao lado da estrela da estação de Queluz de Baixo, ocupando o lugar de Cristina Ferreira.

Para assinalar a data, o canal partilhou uma mensagem nas redes sociais. "Há precisamente um ano, a Maria Cerqueira Gomes foi anunciada como a nova apresentadora do 'Você na TV'", começa por lembrar o texto publicado na conta de Instagram da TVI.

"12 meses depois, muitos são os momentos que já partilhámos com ela e muitos mais ainda iremos partilhar. Parabéns Maria, que todos os dias nos orgulhas", frisa o canal nas redes sociais.

Maria Cerqueira Gomes era uma das principais caras do Porto Canal, onde se estreou em 2006. No ano seguinte, a portuense de 35 anos foi a escolhida para apresentar, de segunda a sexta, um talk show do canal.