Na passada sexta-feira, dia 23 de julho, Maria Cerqueira Gomes sentiu-se mal e desmaiou durante as gravações de "O Amor Acontece", da TVI. A informação foi avançada por uma fonte da produção à revista TV Mais.

De acordo com a publicação, as gravações decorreram na Herdade do Moinho Novo, no Montijo, onde se situa uma das casas do reality show da estação de Queluz de Baixo.

As gravações foram interrompidas e foi chamada uma ambulância ao local. Depois de uma pausa, os trabalhos foram retomados.