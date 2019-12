Na emissão da semana passada de "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José fez uma nova paródia inspirada no programa "Você na TV", da TVI. Esteves, personagem do humorista, Zé Manel (taxista), de Maria Rueff, participam no sketch.

No vídeo, Maria Cerqueira Gomes, interpretada por Joana Pais de Brito, entrevista Jorge Jesus (Manuel Marques), que recorda as suas vitórias no Brasil.

Veja o vídeo:

Veja aqui o vídeo completo.