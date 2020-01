Os rumores sobre o fim do "Você na TV" têm sido alimentados há meses. Várias publicações já adiantaram que Manuel Luís Goucha irá sair do programa das manhãs e passar para as tardes da TVI, enquanto Maria Cerqueira Gomes deverá ser repórter no norte do país.

O percurso de Maria Cerqueira Gomes

Até 2019, Maria Cerqueira Gomes foi uma das principais caras do Porto Canal, onde se estreou em 2006. No ano seguinte, a portuense de 35 anos foi a escolhida para apresentar, de segunda a sexta, um talk show do canal. "Olá Maria" foi o último formato apresentado por Maria Cerqueira Gomes.

"Atualmente, apresenta o 'Olá Maria', no Porto Canal, um programa descontraído e que aborda diferentes áreas, todas as tardes. Mas já não tem esperar muito tempo para acompanhá-la todas as manhãs na TVI", frisou a produção do "Você na TV" na estreia da apresentadora.

"Passou pelo mundo da moda e fez grande sucesso nas passerelles. Ainda assim, acabou por enveredar pela apresentação, onde revela sentir-se muito feliz e realizada", acrescentava o comunicado da TVI.