Maria Rueff e Aldo Lima vão juntar-se ao elenco da terceira temporada de "Festa é Festa", confirmou a TVI em comunicado enviado ao SAPO Mag.

"Após o sucesso das duas primeiras temporadas, a festa vai continuar na aldeia da Bela Vida. Maria Rueff e Aldo Lima reforçam o elenco da terceira temporada. Na Aldeia da Bela Vida vivem-se tempos de consagração e de grande confiança no futuro, após saber-se da notícia de que a TVI vai filmar uma novela. Aquilo que ainda não sabiam é que essa mesma novela é baseada na vida de Corcovada. E para grande espanto daquela comunidade, os personagens da nova grande aposta da TVI serão inspirados nos próprios habitantes da Bela Vida", adianta o canal.

Em "Festa é Festa", Maria Rueff vai vestir a pele de Quina (Joaquina), prima de Bino (Pedro Alves). "Toda a vida trabalhou no campo e com a morte do pai, fica muito só. Bino convida-a a passar uns dias na Bela Vida e posteriormente vê nela uma forma de chegar ao dinheiro de Corcovada, convencendo todos que a prima é uma mais valia a trabalhar em casa de Corcovada", resume a TVI.

Já o personagem Zé Tó interpretado pelo ator Aldo Lima, é realizador de profissão e paixão: "Um homem solitário, calmo e doce. Trabalhou muitos anos na Globo e chega a Portugal determinado em viver num sítio pacato. O projeto da novela da vida de Corcovada atraiu-o pela possibilidade de durante uns meses ir viver para a Bela Vida, uma aldeia que ele julgava sossegada".