Herman José preparou um sketch inspirado na CNN Portugal para a emissão desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, de "Cá Por Casa", da RTP1.

Na paródia, Maria Rueff veste a pele de Judite de Sousa. Joana Pais de Brito e Manuel Marques também participam no vídeo.

"No 'Cá Por Casa', Judite Sousa recebe as comentaristas Paula Moura Pinheiro, Manuela Ferreira Leite e Tia Lecas", resumiu Herman José na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo:

(veja aqui o vídeo completo)