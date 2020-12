Na semifinal do "The Voice Portugal", que foi para o ar este domingo, dia 27 de dezembro, Luís Trigacheiro apresentou uma versão do tema "Fado do Alentejo". Com a atuação, o concorrente da equipa de Marisa Liz conquistou passagem à final.

"O Luís é fantástico, é um cantor que já conhecida antes de entrar no 'The Voice'... mas que continua a surpreender e é uma pessoa em que eu não consigo ver um limite", frisou António Zambujo, elogiando ainda o trabalho de Marisa Liz como mentora. "A Marisa é uma brilhante mentora", frisou.

Emocionada, Marisa Liz começou por agradecer a António Zambujo. "Obrigada, António, pela palavras. Estava num estado de ansiedade incrível porque ele estava para último e ter de estar a noite toda à espera para ver o Luís e a Luciana & Pri cantar, dava-me quase uma coisa", brincou a mentora.

"Não és boa a esperar", gracejou Catarina Furtado. "Eu tenho um papel do médico por causa da hiperatividade. Eu tenho uma desculpa, está bem? Eu posso trazer o papel", frisou a cantora.

"O Luís esteve das evoluções mais brutais que nós vimos a acontecer no 'The Voice', de todos os anos que faço isto", sublinhou ainda a mentora.

Veja aqui o vídeo da atuação.