"Loki" vai estrear no Disney+ a 11 de junho.

Esta é a terceira série da Marvel em imagem real para a plataforma, após "WandaVision" e "O Falcão e o Soldado do Inverno" (que chega a 19 de março).

A primeira temporada com seis episódios (a segunda já foi anunciada) com o regresso de Tom Hiddleston abordará eventos após o filme "Vingadores: Endgame" (2019), em que a versão alternativa de Loki criou uma nova linha temporal.

No elenco estão também Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

Numa apresentação para investidores em dezembro, a Disney anunciou que "cerca de 10 séries da Marvel" chegarão à plataforma de streaming nos "próximos anos".

Entre elas estarão "Secret Invasion", protagonizada por Samuel L. Jackson, "Ironheart", com Dominique Thorne, e "Armor Wars", com Don Cheadle, e uma ainda sem título inspirada por "Black Panther", que se vai passar no fictício reino africano de Wakanda.

Outras datas

O Disney+ também revelou datas para outros lançamentos com destaque para a chegada de série de animação "Star Wars: The Bad Batch" a 4 de maio.

O plano até ao início do verão passa ainda pelas séries "A Hora dos Campeões: Uma Nova Era" (26 de março), "Big Shot" (16 de abril), "High School Musical: O Musical: A Série" (segunda temporada a 14 de maio), "Zenimation" (segunda temporda a 11 de junho), "The Mysterious Benedict Society" (25 de junho), "Monsters at Work" (que continua a história dos filmes "Monstros e Companhia", 2 de julho), "Turner & Hooch" (16 de julho) e "Chip ‘N’ Dale: Park Live" (23 de julho).