As notícias não são boas para os fãs de "Brooklyn Nine-Nine", série com Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews e Melissa Fumero. Segundo a Variety, a produção norte-americana vai terminar na oitava temporada, que irá começar a ser gravada em breve.

De acordo com a publicação, "Brooklyn Nine-Nine" deverá despedir-se do pequeno ecrã no final de 2021 ou no início de 2022.

Em 2018, durante a quinta temporada, a série de humor foi cancelada pela FOX. Pouco depois, a NBC decidiu dar continuidade à história Jake Peralta, Rosa Diaz, Terry Jeffords, Amy Santiago, Charles Boyle, Raymond Holt e companhia.

Em Portugal, a série é exibida no FOX Comedy. "Brooklyn Nine-Nine segue o detetive Jake Peralta (Andy Samberg), um polícia razoável que nunca teve de trabalhar muito ou seguir as regras. "Talvez por deter o recorde de apreensões do departamento policial, ele tem sido acarinhado durante toda a sua carreira. Isto até a estação de polícia onde trabalha ter um novo chefe, o capitão Ray Holt (Andre Braugher), que está sempre a relembrar a este “importante” polícia que deve respeitar o distintivo", explica a FOX em comunicado.

"Todos juntos, eles interrogam suspeitos, fazem detenções e resolvem homicídios. Mas, em última análise, ‘Brooklyn Nine-Nine’ é uma divertida comédia sobre os homens e mulheres que têm distintivo – e que cantam no karaoke, que bebem cerveja e que também têm vidas pessoais – e que protegem as pessoas de Brooklyn", acrescenta o canal.