Quase quatro anos depois desde a estreia da última temporada, "Master of None" pode estar prestes a regressar à Netflix. Segundo o Chortle, está a ser preparada uma terceira época da comédia criada por Aziz Ansari para o serviço de streaming.

O site britânico avança ainda que Naomi Ackie, conhecida por fazer parte do elenco de "The End of the F ** ing World", será uma das novas protagonistas. Lena Waithe também deve regressar à série.

Aziz Ansari, que também realiza "Master of None", e o cocriador Alan Yang começaram a produção da terceira temporada em Londres na primavera passada, mas o trabalho foi suspenso devido à pandemia da COVID-19.

Um regresso conturbado

O atraso do regresso da produção deveu-se a uma polémica que envolveu o criador e protagonista da série. Em 2018, Aziz Ansari foi acusado por uma fotógrafa de 23 anos de assédio sexual. Segundo a jovem, o ator forçou-a a atos sexuais depois de um encontro, apesar de lhe ter dito várias vezes para parar.

"Foi a pior noite da minha vida", contou a fotógrafa que se apresentou com nome "Grace", explicando ainda que decidiu revelar o caso depois de ver o ator com um pin do movimento #MeToo na cerimónia dos Globos de Ouro.

À revista Babe, "Grace" contou alguns detalhes sobre o encontro com Aziz Ansari. "Saí para jantar com Aziz Ansari. Essa noite tornou-se a pior da minha vida. (...) Pediu a conta e, depois, bla bla bla, saímos dali para fora", revelou a jovem, acrescentando que sentiu que o comediante estava "com muita pressa" para sair do restaurante.

Depois do jantar, os dois foram até à casa do protagonista de "Master of None". "Subitamente, a mão dele estava no meu peito (...) Demos o primeiro beijo e passado alguns minutos ele foi a correr buscar um preservativo", contou a jovem, frisando que deu "várias deixas orais e verbais que indicavam o quão desconfortável eu estava".

"Bateu-me muito forte pensar que tinha acabado de ser violada. Fiquei muito emocionada quando estávamos ali sentados. Toda aquela experiência foi horrível", frisou.

A resposta de Aziz Ansari

Pouco depois, o comediante norte-americano respondeu às acusações da jovem com quem se encontrou em setembro de 2017, sublinhando que, "por todos os indícios", o sexo foi consensual. "Em setembro do ano passado, conheci uma mulher numa festa. Trocámos números. Enviámos mensagens e tivemos um encontro. Saímos para jantar e depois acabamos por nos envolver em atividades sexuais, o que, por todos os indícios, foram completamente consensuais", explicou o ator.

"No dia seguinte, recebi uma sms dela a dizer que, embora 'possa ter parecido estar tudo bem', depois de uma reflexão, sentiu-se desconfortável. Para mim, tudo parecia estar certo", contou em comunicado Aziz Ansari, pedindo desculpa à jovem de 23 anos: "Claramente interpretei mal a situação no momento e peço desculpa por isso".