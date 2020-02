Produzida por Mark Wahlberg, "McMillions" é a nova aposta da HBO Portugal. A minissérie documental de seis episódios estreia esta terça-feira, dia 4 de fevereiro, no serviço de streaming, e "conta a verdadeira história sobre a fraude de 24 milhões de dólares do jogo Monopólio, do McDonald’s".

"De 1989 a 2001, um criminoso chamado Tio Jerry manipulou a promoção do popular jogo Monopólio, do McDonald's, roubando milhões de dólares. Ao roubar peças valiosas deste jogo, Jerry conseguiu selecionar os vencedores, enganar as autoridades e partilhar os prémios conseguidos. A fraude, que começou entre familiares e amigos, logo se estendeu a um grupo de ex-presidiários, gangs e golpistas", explica a HBO em comunicado.

Veja o trailer:

A série "investiga essa história, mostrando que a realidade sempre supera a ficção, e oferece testemunhos diretos de agentes do FBI que trabalharam incansavelmente para descobrir a verdadeira identidade de Tio Jerry, os executivos do McDonald's que foram enganados, as figuras do mundo do crime envolvidas neste esquema para ganhar dinheiro e os chamados vencedores que sonhavam ser milionários da noite para o dia".

"Esta história americana, que terminou a 10 de setembro de 2001, revela o poder da ganância e da especulação, que pode levar as pessoas a fazer coisas extraordinárias. Muitos dos que acharam que esta era uma oportunidade demasiado boa para ser recusada, descobriram da pior maneira que, na realidade, era tudo bom demais para ser verdade, e as repercussões negativas continuam a afetar as suas vidas nos dias de hoje", acrescenta a HBO.

"Esta série documental conta com inúmeras entrevistas surpreendentes e imagens reais dos principais intervenientes, incluindo o agente do FBI, Doug Mathews; Gennaro Jerry"Colombo, da família Colombo do crime em Nova York; a viúva Robin Colombo, o seu irmão e a cunhada, Frank e Heather Colombo, e vários 'vencedores' de vários milhões de dólares", pode ainda ler.se no comunicado do serviço de streaming.