Cristiano Calisto faz parte da equipa de Fernando Daniel no "The Voice Portugal".

Depois de ter conquistado destaque no "Best of The Voice", canal de Youtube da produção internacional do formato, Cristiano Calisto também mereceu elogios do "The Voice Global".

No programa de talentos da RTP1, o concorrente interpretou o tema "In The Name Of Love", de Martin Garrix e Bebe Rexha. Esta semana, a atuação foi destacada pela produção internacional no vídeo "Melhor que o original? Versões únicas no 'The Voice'".

O jovem cantor virou todas as cadeiras e, no final, escolheu a equipa de Fernando Daniel.

Veja aqui o vídeo.