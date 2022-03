Mais uma vez, a "Prova Cega" de Fernando Daniel no "The Voice Portugal" foi eleita como uma das melhores do mundo pela produção internacional do programa. Esta semana, "The Voice Global" destacou a atuação do cantor português no vídeo best of "Melhor do que os original? Versões únicas" - veja aqui.

O vídeo conta ainda com atuações de concorrentes de França, Reino Unido, Estados Unidos, Bulgária ou Alemanha.

No programa da RTP1, o músico conquistou os mentores e espectadores de todo o mundo ao cantar "When We Are Young", tema de Adele.

Recorde a atuação: