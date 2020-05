O MEO lançou uma "nova experiência de TV no MEO GO", com a disponibilização de canais em qualidade Full HD (Full High Definition 1080p).

"Com este lançamento, fruto da sua capacidade tecnológica e de inovação, o MEO posiciona-se como o primeiro operador português a disponibilizar uma experiência Full HD multiplataforma", frisa o operador em comunicado.

Depois da disponibilização de conteúdos TV em 4K, do reforço de canais HD e da oferta de um maior número de canais HD no pacote base do MEO, o MEO introduz agora na app MEO GO um "upgrade na qualidade de imagem dos seus canais HD, com qualidade 1080p, melhorando assim a clareza e a nitidez dos conteúdos apresentados".

"Com o consumo de conteúdos a crescer cada vez mais suportado pelo ambiente multiplataforma e agnóstico ao local ou ao dispositivo, este lançamento vem fortalecer a oferta de conteúdos bem como enriquecer a experiência de TV do MEO", frisa o MEO.