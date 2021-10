MEO The Search by Samsung Galaxy Z promete encontrar os próximos talentos musicais de Portugal e a fase de seleção contou com mais de 1200 inscrições, segundo foi anunciado esta quarta-feira.

A fase de inscrições terminou a 30 de setembro e os 24 candidatos a ser apurados vão dar origem aos cinco concorrentes finais, avaliados por um júri composto por artistas como Agir, Bárbara Bandeira, Bárbara Tinoco, Virgul e um conjunto de convidados especiais.

Toda a interação será online, com transmissão no Youtube, Instagram, Facebook, Tik Tok e no MEO (na posição 79, área de Apps no menu da TV ou através do botão azul do comando).

A primeira fase do programa arranca a 14 de outubro e a etapa seguinte prevê uma série de seis fases eliminatórias rumo à final no Altice Fórum Braga, no dia 26 de novembro.

O vencedor do MEO The Search terá acesso direto ao palco principal do festival MEO Marés Vivas, em 2022, bem como a um prémio de 15 mil euros, à gravação de um EP com a produtora Redmojo, a um mês de utilização de um SEAT Ibiza com um fim de semana num hotel, a 12 meses de serviço MEO e ao novo Samsung Galaxy Z FLIP3 5G.