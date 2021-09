Merche Romero esteve esta segunda-feira, dia 27 de setembro, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa "Dois às 10". No talk show das manhãs da TVI, a apresentadora e comentadora do "Big Brother" recordou o período em que esteve afastada do pequeno ecrã.

"Faço facilmente amizades e adoro conhecer pessoas, mas dificilmente peço ajuda. É da minha personalidade. Nem é arrogância, pelo contrário, considero-me uma pessoa humilde, era porque queria explicar a quem mandava muitas vezes, mas nem sabia quem estava nas direções, não sabia com quem havia de falar", confessou no programa da TVI.

"Acreditava que as coisas a seu tempo iriam acontecer. Houve momentos em que desesperei, sim, mas reinventei-me e fui sempre encontrando saídas para encontrar a minha vida e sair de cabeça erguida para fazer face às despesas todas que tinha", sublinhou Merche Romero na entrevista.

