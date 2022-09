A Netflix divulgou esta sexta-feira o trailer da nova minissérie "O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro" e as imagens fortes e sugestivas farão certamente as delícias dos admiradores da faceta mais assustadora do realizador mexicano de "Cronos", "Nas Costas do Diabo", "Hellboy", "O Labirinto do Fauno", "Crimson Peak", "Nightmare Alley" e do vencedor dos Óscares "A Forma da Água".

Com oito episódios disponíveis a 25 de outubro na plataforma, del Toro selecionou uma coleção de histórias inéditas e inovadoras destinadas a desafiar as nossas noções tradicionais de terror.

Segundo a sinopse oficial, desde o macabro até ao mágico, do gótico ao grotesco ou clássicos do susto, estes oito contos tão sofisticados quanto sinistros (incluindo duas histórias originais de del Toro) ganham vida pela mão de uma equipa de argumento e realização pessoalmente escolhida por del Toro, onde se destacam nomes como Vincenzo Natali, Ana Lily Amirpour, Catherine Hardwicke e Jennifer Kent.

Pelos episódios passam atores bem conhecidos como Andrew Lincoln, Tim Blake Nelson, Crispin Glover, Ben Barnes, F. Murray Abraham, Rupert Grint, Nia Vardalos, Essie Davis, Peter Weller e Sofia Boutella.

TRAILER LEGENDADO.