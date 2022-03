Miguel Azevedo e Nuno Graciano foram sancionados na gala deste domingo, dia 20 de março, do "Big Brother Famosos", da TVI. O apresentador e o cantor recusaram eleger o/a concorrente menos empenhado da semana e, por isso, não participaram na prova da presidência.

Já no final da gala do reality show, a 'voz' do programa conversou com os concorrentes. "Tenho a certeza que, sendo difícil para todos fazer escolhas, vocês compreendem que o facto de não as fazerem acaba por tornar as coisas complicadas para os outros e se todos seguirem o mesmo caminho, não há programa", frisou.

“O ponto é este. Mas pronto, estamos entendidos e daqui para a frente tenho a certeza que teremos muito para onde andar e muitas coisas para crescermos juntos", rematou.

Na conversa, Miguel Azevedo e Nuno Graciano consideraram o castigo justo.