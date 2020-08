Miley Cyrus conquistou milhões de fãs em todo o mundo ao protagonizar a série "Hannah Montana". Em entrevista programa de rádio "Carolina With Greg T In The Morning", a cantora e atriz revelou que gostaria de voltar a vestir a pele da popular personagem da série.

"Sabes de uma coisa? Honestamente, tento colocar aquela peruca o tempo todo", brincou a artista durante a entrevista. "Está a juntar pó, mas estou pronta para a tirar [do baú]", frisou.

"A oportunidade irá aparecer. Sem dúvidas, gostava de ressuscitar [a personagem] em algum momento", confessou.