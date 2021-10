A atmosfera de mistério, erotismo e sedução no submundo escondido sob o glamour da moda, do luxo e do poder está de volta em "Verdades Secretas II", a primeira novela brasileira para o streaming e produção original Globoplay.

Seis anos depois do sucesso da trama de Walcyr Carrasco, a continuação da história é agora exibida no Globoplay, serviço de streaming que já se encontra disponível em Portugal.

Na última semana, nas redes sociais, a segunda parte da novela tem dado que falar. No teaser dos novos episódios, Giotto (Johnny Massaro) e Mateus (Bruno Montaleone) protagonizam um cena íntima que se tornou viral.

O vídeo publicado no Twitter conta com cenas de sexo e muita tensão.

Veja o vídeo:

Os 10 primeiros episódios da novela já se encontram disponíveis no serviço de streaming. A segunda parte de "Verdades Secretas II" estreia-se a 3 de novembro.

A trama de "Verdades Secretas II"

Em "Verdades Secretas II", com o passar dos anos, "Angel (Camila Queiroz) torna-se uma mulher madura, mas mantém a aparência inocente, apesar de esconder muitos segredos. A passar por dificuldades financeiras, especialmente quando o filho fica gravemente doente, ela volta a trabalhar como modelo e está disposta a ir além do ‘book rosa’ para pagar o tratamento e curá-lo".

"Giovanna (Agatha Moreira) ganhou bastante experiência de vida após uma longa temporada em Paris. De volta ao Brasil, ela quer provar que foi Angel quem matou o seu pai para que possa tomar posse da herança, já que o corpo de Alex (Rodrigo Lombardi) ainda está desaparecido. Sem pudores, ela inicia um grande confronto com a modelo e investirá em diversas táticas para que a rival confesse o crime e vá para a cadeia. No centro da guerra entre as duas está Cristiano (Romulo Estrela), um charmoso investigador particular, que forma, assim, um inusitado triângulo amoroso", resume a Globoplay.

Personagens marcantes regressam à nova fase da história, como os divertidos Visky (Rainer Cadete) e Lurdeca (Dida Camero), e a família de Giovanna, composta pelo irmão Bruno (João Vitor Silva) e a mãe Pia (Guilhermina Guinle), que casou e teve um filho com o seu ex-personal trainer Igor (Adriano Toloza).

Na agência de modelos, a nova e poderosa dona agora é Blanche, interpretada pela atriz Maria de Medeiros.

"O processo de realizar ‘Verdades Secretas II’ é um desafio grande, pois é preciso conseguir manter a trama viva e surpreendente. Nesta nova fase, o público encontrará a mesma Angel, com sua dualidade, seu mistério e sua sensualidade. E será surpreendido por novos aspectos dela, além de novas histórias envolvendo a agência de modelos, com lançamentos de jovens atores”, adianta o autor.

"'Verdades Secretas II" é uma novela original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por Walcyr Carrasco, com Nelson Nadotti, Márcio Haiduck e Vinicius Vianna.