Esta quinta-feira, dia 15 de julho, a Amazon Prime Video revelou o primeiro trailer da segunda temporada "Modern Love", que se estreia a 13 de agosto. Entre os protagonistas está Kit Harington, que ficou conhecido por vestir a pele de Jon Snow em "A Guerra dos Tronos".

A segunda temporada da série de antologia vai ainda contar com a participação de Gbenga Akinnagbe, Susan Blackwell, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoe Chao, Maria Dizzia, Minnie Driver, Dominique Fishback, Dominique Fishback, Kathryn Gallagher, Garrett Hedlund, Telci Huynh, Nikki M. James, Aparna Nancherla, Larry Owens, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Ben Rappaport, Milan Ray, Jack Reynor, Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, James Scully, Zuzanna Szadkowski , Lulu Wilson, Don Wycherley e Jeena Yi.

Veja o trailer:

"Estamos muito entusiasmados por dar vida à segunda temporada desta série, e dar uma oportunidade de iluminar o realmente importa", frisou o showrunner, John Carney. "Com tanta incerteza no mundo atual, estas histórias trazem verdade e amor a pessoas em todo o lado, e estou muito grato por fazer parte disso", remata.

Carney assume também o papel de escritor, realizador e produtor executivo. John Crowley ("Brooklyn"), Marta Cunningham ("Insecure"), Jesse Peretz ("Glow") e Andrew Rannells ("Black Monday") também irão realizar episódios da série.

A série é produzida pela Amazon Studios, Storied Media Group, Likely Story e pelo The New York Times.