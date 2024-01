A emissão deste sábado, dia 27 de janeiro, do "Jornal Nacional", da TVI, terminou com 'convidados especiais'.

No final do espaço de informação,Pedro Benevides e Andreia Vale destacaram a edição do Pet Festival, que decorreu em Lisboa, e receberam em estúdio a gata Haru, a cadela Beccas e os furões Scar, a Rubi e o Caju.

"E estes convidados especiais no 'Jornal Nacional'? A Beccas, a Haru, o Scar, a Rubi e o Caju. Todos relativamente pouco interessados nas várias crises políticas do país", escreveu Pedro Benevides na sua conta no Instagram.

Veja aqui o vídeo (a partir dos 59 minutos)