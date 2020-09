Marlene foi uma das protagonistas da semana passada de "O Preço Certo". A concorrente esteve no programa de Fernando Mendes, na RTP1, e conquistou os espectadores e as redes sociais.

Durante a conversa com o apresentador, a participante do concurso pediu para dançar "Turbinada", tema de Ana Malhoa. O momento rapidamente chegou às redes sociais e o vídeo soma milhares de visualizações.

"A Marlene é uma simpatia. Que animação é esta mulher. Muito obrigado. O 'O Preço Certo', na RTP1, tem os melhores concorrentes do mundo, vocês são a razão do sucesso deste programa. Beijos e abraços", escreveu Fernando Mendes na sua conta no Facebook.

Veja o vídeo: