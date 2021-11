Flávio Soares foi um dos protagonistas da emissão do passado domingo, dia 14 de novembro, de "The Voice Portugal". Para a "Prova Cega", o jovem cantor escolheu o tema "Falling", um dos mais populares de Harry Styles.

Depois da atuação, o concorrente juntou-se a Madalena Fernandes, concorrente do "The Voice Kids 2021". "Flávio Soares é amigo de Madalena Fernandes, concorrente do 'The Voice Kids 2021'. Os dois protagonizaram um momento mágico no palco do 'The Voice Portugal'", resumiu a produção do programa de talentos da RTP1 nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.