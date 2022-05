"Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" chegou aos cinemas portugueses a 7 de abril e chegará à HBO Max ainda em maio.

Confirmando a nova era de distribuição acelerada pela pandemia, a plataforma anunciou que o filme ficará disponível na próxima segunda-feira, 30 de maio.

Recorde-se que a WarnerMedia prevê lançar os seus principais filmes na HBO Max 45 dias depois da estreia nos cinemas, mas a data de referência é a dos EUA: o terceiro filme foi lançado nesse país uma semana mais tarde em relação à Grã-Bretanha e grande parte da Europa, incluindo Portugal, pelo que a espera foi de 54 dias.

Segundo o ranking divulgado esta segunda-feira pelo ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual, o filme com Eddie Redmayne, Jude Law e Mads Mikkelsen está em 32 salas de cinema e em nono lugar na lista dos mais vistos entre a última quinta-feira e domingo, com 2.722 espectadores. Em 46 dias, foram vendidos 220.683 ingressos.

Originalmente prevista para cinco filmes, falta esclarecer qual será o futuro da nova saga imaginada por J.K. Rowling, que vai perdendo impacto comercial a cada novo filme: o primeiro, de 2016, arrecadou 814 milhões de dólares nos cinemas mundiais, mas o segundo, "Os Crimes de Grindelwald", de 2018, já fora considerado uma desilusão comercial, com 654 milhões.

Segundo avançou a revista Variety no início de abril, a aprovação dos dois últimos filmes estava dependente da receção comercial e artística de "Os Segredos de Dumbledore", mas ao contrário de outras grandes produções tiveram sucesso com o lançamento nos cinemas durante a pandemia, a nova sequela teve uma receção morna e é tecnicamente um fracasso de bilheteira, com receitas de apenas 388 milhões de dólares contra um orçamento de 200 milhões (por causa das despesas de marketing, a parte que fica para os cinemas e outras variáveis, normalmente um grande estúdio precisa que as receitas sejam três vezes o orçamento para começar a ver o seu investimento rentabilizado).

Parte do brilho e atração do universo "Harry Potter" começou a perder-se no momento em que a autora passou a enfrentar críticas por declarações sobre sexo e identidade de género de alguns personagens. Seguiram-se as alegações de violência doméstica contra Johnny Depp que levaram à sua substituição por Mads Mikkelson.

O estúdio Warner Bros. terá exigido alterações na história e o argumento acabou por ser escrito por Rowling com Steve Kloves, um veterano dos filmes "Harry Potter" que estivera de fora dos dois primeiros "Monstros Fantásticos".

