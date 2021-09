A morte de Norm Macdonald foi anunciada ao site Deadline pela sua agência, a Brillstein Entertainment.

A amiga e companheira de longa data do comediante, Lori Jo Hoekstra, que estava com ele quando morreu, disse que Macdonald lutava contra o cancro há quase uma década, mas estava determinado a manter seus problemas de saúde privados, longe da família, amigos e fãs.

"Ele tinha muito orgulho da sua comédia", afirmou Hoekstra ao Deadline, sublinhando que o comediante “nunca quis que o diagnóstico afetasse a forma como o público ou um dos seus entes queridos o vissem”.

“Norm era um comediante puro. Uma vez escreveu que 'uma piada deve apanhar as pessoas de surpresa e nunca se submeter aos gostos dos outros’. Ele certamente nunca se submeteu. Norm vai fazer muita falta", declarou.

Estava prevista a presença de Norm Macdonald na programação do Festival de Comédia de Nova Iorque em novembro.

Conhecido pelo seu humor subtil, Macdonald integrou o elenco do programa de "Saturday Night Live", um dos programas humorísticos mais antigos da televisão americana, de 1993 a 1998, e ocupou um dos cargos mais prestigiados, como apresentador do segmento de notícias "Weekend Update" por três temporadas.

Nascido no Quebeque, no Canadá, em 1959, Macdonald começou a sua carreira em clubes de comédia no Canadá. Entre alguns trabalhos em filmes e séries ao longo dos anos, também foi apresentador de programas de entrevistas. O último deles foi "Norm Macdonald has a show", em 2018.